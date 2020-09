Rückgang der Eheschließungen : Weniger Hochzeiten in Nordrhein-Westfalen während der Corona-Pandemie

Weniger Hochzeiten in Nordrhein-Westfalen während der Corona-Pandemie

Düsseldorf In der ersten Hälfte des Jahres haben sich in NRW deutlich weniger Menschen das Ja-Wort gegeben, als im Jahr zuvor. Erst seit Mitte Juli sind wieder größere Hochzeitsfeiern erlaubt.

Die Corona-Pandemie hat bei vielen Paaren offenbar die Hochzeitspläne durchkreuzt: Im ersten Halbjahr 2020 haben sich in NRW deutlich weniger Menschen das Ja-Wort gegeben als im gleichen Zeitraum 2019. Wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes vom Montag hervorgeht, wurden in Nordrhein-Westfalen von Januar bis Juni rund 29.000 Ehen geschlossen - rund 6000 weniger als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Es handle sich damit um einen Rückgang von rund 17 Prozent, erklärten die Statistiker.