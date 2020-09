Dotiert mit 100.000 Euro : Fünf Schulen aus NRW im Rennen um Deutschen Schulpreis

Essen Ursprünglich war die Preisverleihung für Ende Mai 2020 geplant. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie verschoben und findet jetzt online statt. Unter den Finalisten sind gleich fünf Schulen aus Nordrhein-Westfalen.

Gleich fünf Schulen aus Nordrhein-Westfalen haben in diesem Jahr Chancen auf den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Mittwoch (11 Uhr) den Gewinner online verkünden. Unter den 15 Finalisten sind die Gesamtschule Gescher, die Gesamtschule Waltrop, das Gymnasium Essen Nord-Ost, die Marie-Kahle-Gesamtschule in Bonn und das Willy-Brandt-Berufskolleg in Duisburg-Rheinhausen. Bundesweit haben sich in diesem Jahr 81 Schulen beworben.