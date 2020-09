Debatte im NRW-Landtag : SPD-Fraktionschef für Corona-Schnelltests in Stadien und Heimen

SPD-Fraktionschef für Corona-Schnelltests in Stadien und Heimen

Düsseldorf Corona-Schnelltests sind noch gar nicht auf dem Markt. Aber schon gibt es im NRW-Landtag politischen Streit darüber. Für die SPD sind die Tests offenbar eine Art Wunderwaffe.

Schnelltest vor Konzerten, Fußballstadien, Feiern und Besuchen im Pflegeheim: Die SPD im NRW-Landtag sieht in den angekündigten Corona-Schnelltests die Möglichkeit, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Zeiten steigender Infektionszahlen wieder in Gang zu bringen.