Fall in Siegburg : Festnahme nach Messerangriff mitten auf der Straße

Siegburg In Siegburg ist ein Mensch auf offener Straße mit einem Messer verletzt worden.Tatverdächtig ist ein 38-Jähriger, der zuvor mehrere Autos demoliert haben soll.

Am vergangenen Sonntag hatte es dem Bericht zufolge einen ähnlichen Fall in Siegburg gegeben: Ein 39-Jähriger soll in einem Mehrfamilienhaus an der Adalbert-Stifter-Straße zwei Männer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die Polizei konnte weder zu diesem Fall noch zu einem möglichen Zusammenhang Angaben machen.