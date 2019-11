Trotz Umweltbelastung : Winterdienst setzt weiter auch auf Streusalz

Gelsenkirchen Trotz Debatten um die Umweltbelastung verringert der Winterdienst in NRW den Streusalz-Einsatz nicht. Wie im Vorjahr stehen für den Winter 130.000 Tonnen bereit - „so viel wie nötig, aber nicht mehr“, ist die Devise.

Trotz der Diskussion um Umweltschäden setzt der Winterdienst in Nordrhein-Westfalen auch in diesem Winter auf Streusalz. Wie im Vorjahr stünden 130.000 Tonnen bereit, um die Straßen landesweit so eisfrei und sicher wie möglich zu halten, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW am Dienstag. „Unser Ansatz ist immer, wir streuen so viel Salz wie notwendig, aber nicht mehr als nötig“, sagte er.