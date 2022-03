16-Jähriger musste operiert werden : Ein Schwerverletzter bei Messerstecherei in Rheydt

Mönchengladbach Der 16-Jährige wurde von zwei Jugendlichen angegriffen und erlitt mehrere Stichverletzungen. Über seinen Zustand und die Ermittlungen der Polizei.

Mit mehreren Stichverletzungen ist ein 16-Jähriger am Dienstagabend ins Krankenhaus gebracht worden. Vorangegangen war eine körperliche Auseinandersetzung dreier Jugendlicher in einer Wohngruppe an der Hardenbergstraße. Das meldet die Polizei am Mittwoch.

Demnach sollen laut Zeugenaussagen die persönlichen zwischen den drei Beteiligten (15, 16 und 19 Jahre alt) bereits am Mittag in den Räumlichkeiten an der Hardenbergstraße begonnen haben. Am Abend kehrten die beiden später Beschuldigten, der 15- und der 19-Jährige, zurück zur Wohngruppe und griffen den 16-Jährigen nach Aussage von Zeugen direkt und unvermittelt an. Die körperliche Auseinandersetzung setzte sich auch nach örtlichem Verweis der Angreifer auf der Straße fort, teilte die Polizei mit.