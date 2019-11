Kinderpornografisches Material : LKA setzt neu eingestellte „Bewerter“ im Missbrauchsfall ein

Köln Im Fall des massenhaften Missbrauchs von Kindern sind Unmengen von pornografischen Bildern und Videos zu sichten. Das LKA hat für solche Fälle gerade erst neu - polizeifremde - Mitarbeiter als „Bewerter“ eingestellt. Bergisch Gladbach ist ihre Bewährungsprobe.

Der aktuelle Missbrauchsfall, der seinen Beginn in Bergisch Gladbach nahm, sei „quasi die Bewährungsprobe“ für die neuen Mitarbeiter, so der LKA-Sprecher. Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen insgesamt acht Männer festgenommen, die in den meisten Fällen ihre eigenen Kinder oder Stiefkinder missbraucht haben sollen. Fotos und Videos dieser Taten wurden in Chat-Gruppen mit Tausenden Mitgliedern geteilt.