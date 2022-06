Immer mehr Fälle : NRW will stärkere nationale Zusammenarbeit bei Geldautomatensprengungen

NRW will stärkere nationale Zusammenarbeit bei Geldautomatensprengungen

Anfang Mai hat es gleich zwei Sprengungsattacken auf Geldautomaten in einer Bankfiliale in Hemer gegeben. Foto: dpa/-

Düsseldorf/Würzburg Für die am Mittwoch startende Innenministerkonferenz hat NRW die Diskussion um den Kampf gegen Geldautomatensprenger auf die Tagesordnung gesetzt. Das Land setzt sich für stärkere Zusammenarbeit auf Bundesebene ein.

Das Land NRW setzt sich für eine stärkere Zusammenarbeit des Bundes und der Länder im Kampf gegen Geldautomatensprenger ein. Es gehe um eine „nationale Vernetzung“ heißt es nach dpa-Informationen in einem Papier des Düsseldorfer Innenministeriums für die heute startende Innenministerkonferenz in Würzburg.

NRW hat den Punkt „Bekämpfung des Deliktphänomens Sprengungen von Geldausgabeautomaten“ auf die Tagesordnung setzen lassen. Nach einem Rückgang der Fallzahlen während der Pandemie hatten die Sprengungen in NRW zuletzt wieder zugenommen. Es gab aber auch mehrere Taten zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Das Düsseldorfer Innenministerium spricht sich in dem Papier für eine Bund-Länder-Initiative aus, um sich besser abzustimmen.