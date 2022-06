Festnahme am Dortmunder Hauptbahnhof : 17-Jähriger versteckt gefährliche Waffen und Drogen in Unterhose

Dortmund Drei verbotene Waffen und einige Einheiten Drogen hat ein Jugendlicher mit sich geführt als Bundespolizisten ihn am Dortmunder Hauptbahnhof festgenommen haben. Vor allem die Drogen lagerte er an einem ungewöhnlichen Ort.

Am Montag haben Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen jungen Recklinghäuser vorläufig festgenommen. Der Jugendliche hatte drei gefährliche Waffen in seiner Tasche sowie Drogen in seiner Unterwäsche versteckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. So fanden die Beamten bei dem 17-Jährigen einen Schlagring, einen Teleskopschlagstock und ein verbotenes Einhandmesser . Außerdem stellten sie fest, dass sich in dessen Unterhose Marihuana und Haschisch befanden.