Übersicht : In diesen NRW-Städten gibt es E-Scooter zu leihen

In diesen NRW-Städten gibt es E-Scooter zu leihen

Düsseldorf Seit dem vergangenen Wochenende sind in NRW die ersten E-Tretroller unterwegs. Wir zeigen, in welchen Städten die Scooter schon ausgliehen werden können.

Mehrere Firmen haben in Deutschland mit dem Verleihen von E-Tretrollern begonnen, etwa in Berlin, Hamburg und Düsseldorf. Wer die Scooter nutzen will, muss haftpflichtversichert sein.