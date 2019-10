Seit Juni 2019 rollen E-Scooter durch Deutschland. Auch in Nordrhein-Westfalen sind die elektrischen Tretroller beliebt. Bislang sind fünf Anbieter in NRW aktiv:Bird ist ein Rollerverleih-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA). Es vermietet E-Scooter in Nordamerika und Europa.Circ aus Luxemburg brachte in Herne die ersten Elektro-Tretroller in NRW an den Start.Lime Bike ist ein US-amerikanischer Fahrrad- und E-Rollervermieter.Tier Mobility wurde erst im Oktober 2018 in Berlin gegründet.Voi ist ein E-Scooter-Anbieter aus Schweden.