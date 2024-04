Sport und Freizeit in Brüggen Die vor einem Jahr eröffnete Skatehalle wird gut angenommen

Am 1. April vor einem Jahr eröffnete die SNBY Skateyard in Brüggen. In dem Indoor Beton Skatepark können nicht nur Skater ihrem Hobby frönen, hier sind auch andere Rollsportarten willkommen. Vom Kindergartenkind bis zu Ü50-Jährigen nutzen die Skaterhalle am Bernhard-Röttgen-Waldweg in Brüggen.