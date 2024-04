Stromnetz ausgelastet Oranienburg stoppt Anschluss von Häusern und Wärmepumpen – droht das auch in NRW?

So weit ist es gekommen: In Oranienburg, ein Städtchen im Speckgürtel von Berlin, ist das Stromnetz so stark ausgelastet, dass Neubauten nicht mehr angeschlossen werden, geschweige denn Wärmepumpen und Wallboxen. Nun haben die Stadtwerke Oranienburg die Bundesnetzagentur über den drohenden Engpass informiert. Das wirft viele Fragen auf, zumal auch in NRW die Zahl der Elektroautos und Wärmepumpen kräftig steigt.