„Nie dagewesene Wanderungsbewegung“ 33.000 Flüchtlingskinder kommen im Sommer in die NRW-Klassen

Info

Zahlen Im März waren fast 108.000 Kinder und Jugendliche in der schulischen Erstförderung, darunter 43.440 aus der Ukraine. Diese Zeit, in der es vor allem ums Deutschlernen geht, soll im Regelfall zwei Jahre dauern – gegebenenfalls drei, wenn eine Alphabetisierung stattfindet.

Modelle Kinder in der Erstförderung können von Anfang an in den Regelklassen sitzen und dort extra Förderung erhalten. Sie können auch teilweise dort und teilweise in zusätzlichem Sprachunterricht sein, oder sie werden komplett in Willkommensklassen unterrichtet.