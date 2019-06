Urteil am Bochumer Landgericht : Mann mit Herzstich getötet - Siebeneinhalb Jahre Haft für Ehefrau

Urteil am Bochumer Landgericht

Bochum Eine Frau ersticht ihren Ehemann. Angeblich hat sie ihn in flagranti mit einer anderen Frau erwischt. Ob es diese jedoch wirklich gibt, bleibt auch nach dem Prozess am Schwurgericht unklar.

Das Bochumer Schwurgericht hat am Montag eine 44-jährige Frau aus Witten wegen Totschlags zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Sie hatte im November 2018 ihren 45 Jahre alten Ehemann mit einem Stich ins Herz umgebracht. Im Prozess hatte die Angeklagte angegeben, dass sie ihren Mann halbnackt mit einer fremden Frau auf dem Sofa der gemeinsamen Wohnung angetroffen habe und deshalb ausgerastet sei. An die eigentliche Tat will sie sich nicht mehr erinnern können.