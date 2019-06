Hitze in NRW: Wo man sich kostenlos Trinkwasser abfüllen kann

Düsseldorf Bei über 35 Grad täglich ist vor allem trinken wichtig. Statt immer wieder Wasser in Plastikflaschen zu kaufen, bieten viele Geschäfte und Unternehmen an, bei ihnen Leitungswasser abzufüllen und zwar kostenlos. Auf unserer Karte sehen Sie wo.

In immer mehr Städten in NRW gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Viele Stadtwerke bieten sogenannte Trinkbrunnen an öffentlichen Orten an. Dabei handelt es sich um Wasserspender, an denen sich jeder kostenlos bedienen kann. In Düsseldorf beispielsweise gibt es sieben solcher Brunnen. Anfang des Jahres wurde in Köln entschieden bis zum Spätsommer zwölf Trinkbrunnen aufzustellen.