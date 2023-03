Asylfragen, Baurecht oder Streitfälle bei Windkraftanlagen NRW-Oberverwaltungsgericht informiert über wichtige Verfahren 2023

Dabei kümmert sich das OVG in der zweiten Instanz um Verfahren der sieben untergeordneten Verwaltungsgerichte. Beim Thema Windkraft ist das Gericht mit Sitz in Münster die erste Instanz. Dazu wurde 2022 wegen der gestiegenen Bedeutung ein zusätzlicher neuer Senat eingerichtet. Bei der Jahrespressekonferenz will das OVG neben diesem Thema auch über die Besonderheit von Großverfahren wie bei Kraftwerken informieren.