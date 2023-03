Nach Explosionen und Brand in Grevenbroich Leiche in Allrather Wohnung gefunden – Polizei richtet Mordkommission ein

Mit einem Mal hat eine gewaltige Explosion am Dienstagabend die Idylle in der Wohnsiedlung „Am Anger“ zerfetzt. In einem Mehrfamilienhaus, in dem vor allem ältere Menschen leben, ist es unmittelbar danach zu weiteren Detonationen und einem großen Brand gekommen. Laut Anwohnern schossen Feuerbälle aus den Fenstern einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Sofort verständigten sie die Feuerwehr. Die Retter eilten mit starken Kräften nach Allrath.