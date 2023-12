Neuer alter Plan für Standort Wie es mit dem Verfassungsgerichtshof in NRW weitergehen könnte

Nach der Ankündigung für einen Neubau für den nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshof gibt eine neue Entwicklung. Und dabei sollen die Verfassungsrichter ihre neue Heimat in einem bereits bestehenden repräsentativen Gebäude am Domplatz in Münster bekommen. Das Problem: Bislang ist dort im Freiherr-von-Vincke-Haus die Bezirksregierung Münster zuhause. In einer Pressemitteilung bestätigte Regierungspräsident Andreas Bothe jetzt entsprechende Überlegungen.