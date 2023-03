Trotz Freude über 390 Millionen aus dem Krisen-Hilfspaket Städte und Gemeinden wollen „Ordnung in der Migrationspolitik“ und eine Gesetzesänderung

Die Kommunen in NRW haben die Ankündigung des Landes, sie mit 390 Millionen Euro bei der Flüchtlingsunterbringung zu unterstützen, so überrascht wie erfreut zur Kenntnis genommen. Die Städte im Land seien „sehr zufrieden“ mit der Entscheidung, sagte Thomas Kufen, Vorsitzender des Städtetages NRW, unserer Redaktion. „Die Landesregierung hat offensichtlich verstanden, wie ernst die Lage in den Städten und Gemeinden ist. Das Geld können wir gut gebrauchen, wir sind dankbar für jeden Cent“, befand Eckhard Ruthemeyer, Präsident des Städte- und Gemeindebunds.