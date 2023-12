Streit um neue Gerichtspräsidentin Katholische Vergangenheit als Makel

Das Bekenntnis zu katholischen Überzeugungen war bislang kein Grund, jemand ein Amt in Deutschland zu verweigern. Kanzler, Ministerinnen, Präsidenten oder Bundesrichterinnen, die dafür eintraten, waren oft quer durch die Parteien anerkannt. Bei der Bewerberin Katharina J., die derzeit als Favoritin für den Vorsitz des Oberverwaltungsgerichts Münster gehandelt wird, ist das nun anders. Die Juristin hatte für das Katholische Büro der Deutschen Bischofskonferenz gearbeitet und sich damals in Schriften gegen die Homo-Ehe und für das Werbeverbot bei Abtreibungen ausgesprochen. Das ist für SPD und FDP, der Opposition in Nordrhein-Westfalen, ein Grund, der Bewerberin die Eignung für dieses Amt abzusprechen. Ihre katholische Vergangenheit, so die beiden Parteien, die sich ausdrücklich zur Religionsfreiheit bekennen, stehe für eine „begrenzte Sichtweise zur Gleichberechtigung“, sei „höchstproblematisch“ und weise „ein einseitiges Weltbild“ aus.