Einsatz in Münster : 34-Jähriger stirbt nach Zusammenbruch im Polizeigewahrsam

Einsatz in Münster

Münster In Münster ist ein Mann im Polizeigewahrsam zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand erlitten. Der 34-Jährige ist kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

Der 34-Jährige sei am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus als Randalierer aufgefallen und von Polizeibeamten mit auf die Wache genommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.