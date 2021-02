Unfall im Rhein-Sieg-Kreis : Zwei Motorradfahrer sterben nach Zusammenprall

Much In Much im Rhein-Sieg-Kreis ist es zu einem tragischen Unfall mit zwei Opfern gekommen. Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer war in den Gegenverkehr geraten.

Zwei Motorradfahrer sind in Much (Rhein-Sieg-Kreis) zusammengeprallt und gestorben. Ein 46-Jähriger soll am Samstag nach ersten Erkenntnissen wegen eines Fahrfehlers mit seinem Zweirad in den Gegenverkehr geraten sein, wie die Polizei Rhein-Sieg-Kreis mitteilte.

Dort prallte er mit dem ihm entgegenkommenden Motorrad eines 50-Jährigen zusammen. Beide Fahrer starben trotz intensiver Maßnahmen von Notfallmedizinern noch vor Ort.

(chal/dpa)