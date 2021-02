Hoher Anteil in NRW-Städten : Experte warnt vor Verzerrungen bei Zahlen zu Virus-Mutation

Düsseldorf Nach der Verbreitung der wohl deutlich ansteckenderen britische Variante des Coronavirus in einigen Städten wie Düsseldorf oder Solingen warnt der Experte Alexander Mellmann vor einem Zerrbild bei den Zahlen.

Alexander Mellmann, der Leiter des Instituts für Hygiene an der Uniklinik Münster , hatte in dieser Woche eine Studie veröffentlicht, nach der landesweit die gefährlicheren Coronavirus-Mutanten aus Großbritannien oder Südafrika Ende Januar einen Anteil an den positiven Testergebnissen von rund neun Prozent hatten (Stand: 27. Januar 2021).

In der Landeshauptstadt war in den vergangenen Tagen ein sprunghafter Anstieg bei den entdeckten britischen Mutanten gemeldet worden. So lag deren Anteil an den Corona-Infektionen am Dienstag noch bei 27 Prozent, am Mittwoch bereits drei Prozentpunkte höher und am Donnerstag bei über 40 Prozent. Solingens Oberbürgermeister hatte einen Wert von 37 Prozent gemeldet. Parallel dazu steigt der Sieben-Tages-Inzidenzwert in Düsseldorf wieder an, landesweit stagniert dieser Wert derzeit.