Tierische Rettung in Werne : Feuerwehr befreit Taube aus misslicher Lage

Ein Leiterwagen der Feuerwehr Werne steht vor den zwei Häusern, zwischen denen sich die Tauber verfangen hat. Foto: Freiwillige Feuerwehr Werne

Werne Mitarbeiter der Feuerwehr in Werne haben am Wochenende eine erschöpfte Taube befreit. Das Tier hatte sich in einer Dachrinne zwischen zwei Häusern verfangen.

Mit einer Drehleiter hat die Feuerwehr eine Taube aus einer Dachrinne in Werne im Kreis Unna gerettet. Der Vogel hatte sich zwischen zwei eng nebeneinanderstehenden Häusern verfangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach war es schwierig, das Tier am Samstag aus seiner misslichen Lage zu befreien: Mithilfe eines Gelenkarms der Drehleiter erreichten die vier Einsatzkräfte aber schließlich den Zwischenraum der Häuser, der mit einem Taubengitter verschlossen war.

Vorsichtig sei das erschöpfte Tier dann per Hand befreit worden. „Nach der Erholungspause konnte es sichtlich unverletzt weiterfliegen“, hieß es.

(chal/dpa)