Frühlingshaftes Wetter : Viel Sonnenschein und bis zu 20 Grad in NRW erwartet

Viel Sonnenschein und bis zu 20 Grad in NRW erwartet

Ein Pärchen sitzt auf einer Decke in Düsseldorf. Foto: dpa/Jonas Güttler

Essen Nach Eis und Schnee vor einer Woche können sich die Menschen in NRW nun über frühlingshaftes Wetter freuen.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen neun und fünf Grad. Am Tag rechnet der Meteorologe dann mit Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In den höheren Lagen kann zeitweise auch ein stark böiger Wind aus südlicher Richtung aufziehen.