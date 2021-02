Unfall in Bottrop : 72-Jähriger stürzt mit Elektromobil in Bach und stirbt

72-Jähriger stürzt mit Elektromobil in Bach und stirbt

Unfall in Bottrop

Bottrop Ein 72-jähriger Mann ist in Bottrop mit seinem Elektromobil in ein Bachbett gestürzt und gestorben. Die Polizei habe Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Der Mann sei am Freitagabend auf dem Uferweg des Kirchschemmsbach mehrere Meter tief gestürzt und unter dem schweren Fahrzeug eingeklemmt worden, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. In dieser hilflosen Lage hätten ihn Passanten entdeckt.