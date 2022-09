Greifvogel lässt Beutetier fallen : Der Kater, der vom Himmel fiel

Der kleine, gerettete Kater in den Händen einer Mitarbeiterin des Euskirchener Tierschutzes. Foto: Tierschutz Euskirchen

Kreis Euskirchen Im Friedwald im Kreis Euskirchen haben Spaziergänger einen kleinen Kater gefunden, der aus den Klauen eines Greifvogels vom Himmel fiel. Was danach passierte und wie es dem Tier heute geht.

Vergangenen Sonntag ist im Friedwald bei Iversheim im Kreis Euskirchen ein kleiner Kater vom Himmel gefallen. Ein Greifvogel hatte das Tier in die Lüfte getragen und es anschließend in einen Busch fallen lassen, wie der Tierschutz Euskirchen auf seiner Facebook-Seite berichtet.

Update: Der kleine "Lucky-Fly" ist gut in der Wildtierstation angekommen. Neuzugang 25.9.2022: Spaziergänger im... Posted by Tierschutz Euskirchen e.V. on Sunday, September 25, 2022

Brigitte Harnack, Ehrenamtliche beim Tierschutz Euskirchen, hatte das Tier in der ersten Nacht bei sich aufgenommen, nachdem die Finder es ihr abends vorbeigebracht hatten. Ein Kater, der vom Himmel fällt. Das erlebt auch der Tierschutz nicht alle Tage.

Spaziergänger waren Sonntagabend im Friedwald unterwegs gewesen, als sie in der Luft einen Raubvogel mit einem Fellknäuel in den Klauen beobachteten. Wenig später lockerte der Raubvogel demnach seinen Griff und der kleine Kater fiel aus der Höhe in einen Busch, wo er zunächst liegen blieb. Die Passanten rannten zu dem Busch, befreiten das Tier und nahmen den es zunächst mit nach Hause.

Nachbarn der Finder stellten einen Kontakt zur Tierschützerin her, sodass die Spaziergänger das Jungtier noch am selben Abend in eine Jacke gewickelt zu Harnack bringen konnten. „Ich habe den kleinen Kater immer wieder mit der Flasche gefüttert. Zum Glück hat er diese auch angenommen“, berichtet die Ehrenamtliche des Tierschutzvereins. Er habe einen gesunden Eindruck gemacht.

Am nächsten Morgen sei sie mit dem Tier zum Retscheider Hof, einer Wildtierstation in Bad Honnef, gefahren. „Die kennen sich dort besser mit Wildkatzen aus als ich“, begründet Frau Harnack ihre Entscheidung. Dass im Friedwald eine Wildkatze gefunden wurde, sei nicht ungewöhnlich. In diesem Wald gebe es einige frei lebende Katzen, sagt Harnack.

Auf dem Retscheider Hof werde das Tier momentan mit der Flasche aufgezogen, berichtet ein Mitarbeiter der Wildtierstation. Dem kleinen Kater gehe es gut, er sei erst wenige Wochen alt. Bei Wildkatzen sei das Alter jedoch schwer einzuschätzen.