Vollsperrung in einer Fahrtrichtung : Lkw mit Gasleck verursacht Stau auf der A42 in Oberhausen

An einem LNG-Lkw auf der A42 bei Oberhausen tritt Gas aus. Foto: Feuerwehr Oberhausen

Oberhausen Eine undichte Stelle am Gastank eines Erdgas-Lkw hat am Mittwochnachmittag für eine Vollsperrung der A 42 bei Oberhausen in Fahrtrichtung Dortmund geführt. Die Abdichtungsarbeiten zogen sich bis in den Abend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Gas sei kontinuierlich aus dem auf dem Standstreifen stehenden Lkw ausgetreten, weshalb die Fahrbahn wegen Explosionsgefahr gesperrt worden sei, teilte die Feuerwehr Oberhausen am Abend mit.

Zuvor hatten den Angaben zufolge Beamte der Autobahnpolizei den undichten Gastank an die Feuerwehr gemeldet, die daraufhin mit mehreren Fahrzeugen ausrückte. Die anschließenden Abdichtmaßnahmen gestalteten sich den Angaben zufolge als sehr aufwendig und dauerten bis in die Abendstunden. Weitere Details und Hintergründe, etwa zur Ursache des Gaslecks, waren zunächst nicht bekannt.

(peng/dpa)