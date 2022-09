Hungrige Diebe in Engelskirchen : Würste, Speck und Käse gestohlen

Hungrige Diebe in Engelskirchen

Engelskirchen Unter anderem erbeuteten die unbekannten Täter fünf Kilo Käse. Die Polizei sucht Zeugen.

Scheinbar hungrige Diebe sind in eine Gaststätte in Engelskirchen eingebrochen. Zwischen Samstag (24. September, 21 Uhr) und Montag (8.40 Uhr) hebelten die Unbekannten die Tür zum Lagerhaus der Gastronomie auf. Abgesehen hatten sie es auf ungefähr 100 Bratwürste, zwei Kilogramm geräucherten Bauchspeck sowie fünf Kilogramm geriebenen Käse. Anschließend flüchteten sie mit der Beute. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.