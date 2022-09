Im Ukraine-Krieg verletzt : Abgetrennte Pfoten – wie Ralf Seeger Hund Bim wieder das Laufen beibringt

Kranenburg Am Niederrhein hat ein schwer verletzter Hund aus der Ukraine vier Beinprothesen bekommen. Der prominente Tierschützer Ralf Seeger hat dem kriegsversehrten Vierbeiner zu ersten Schritten und einem neuen Leben verholfen.

Abgetrennte Pfoten und Verletzungen an Ohren und am Schwanz: In der Ukraine haben Helfer einen schwer misshandelten Hund gefunden, der inzwischen am Niederrhein dank Beinprothesen erste Schritte auf seinen Ersatzpfoten macht. Der prominente Tierschützer Ralf Seeger - aus dem Fernsehen bekannt aus der Vox-Dokuserie „Harte Hunde“ - nahm den jungen Terrier-Mischling in seine Obhut.