Essen Motor-Show : Oldtimer im Trend bei Tuning-Messe - Blickfang und Wertanlage

Essen Dem nagelneuen Wagen noch vor der ersten Ausfahrt schickere Felgen und mehr PS verpassen - das ist ein klassischer Tuningweg. Doch es geht auch anders: Mit über 30 Jahre alten Oldtimern, die mit Liebe über Jahre aufgebaut werden - und viel Geld wert sein können.

Bevor es losgeht, pumpt Patrick Horny erst mal das selbst eingebaute Luftfahrwerk seines 33 Jahre alten Fiat 126 hoch. Dann röhrt der 24-PS-Motor des lindgrünen Kleinwagens los - „der Auspuff ist umgebaut“, sagt der 35-jährige gelernte Autolackierer aus Oberhausen - wie fast alles an dem Auto von den Felgen bis zum Carbon-Panorama-Dach. „Hauptsache nicht von der Stange.“

Oldtimer - also mindestens 30 Jahre alten Autos - und Youngtimer, die mindestens 20 und bis zu 30 Jahre auf dem Buckel haben, liegen in der Tuning-Branche derzeit voll im Trend. „Das wächst stark. 35 bis 40 Prozent der Tuningszene arbeiten schon mit Old- und Youngtimern“, sagt Sven Schulz, der bei der europaweit renommierten Auto- und Tuningmesse „Essen Motor-Show“ (27.11.-5.12) die Sonderausstellung für getunte Privatwagen organisiert.