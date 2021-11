Unfall in Höhscheid : Mann fährt auf und haut dann ab

Unfall in Höhscheid

Höhscheid Auf der Neuenkamper Straße in Höhe der Einmündung Berger Straße ist am Donnerstag ein Mann mit seinem Wagen einer Hondafahrerin aufgefahren und anschließend geflüchtet.

Die 67-Jährige wartete der Polizei zufolge gegen 9.45 Uhr mit ihrem Honda vor einer roten Ampel in Richtung Innenstadt. Als das Licht auf Grün umsprang, würgte die Solingerin den Motor ab. Dabei fuhr der Wagen hinter ihr auf ihren Honda auf.

Der Fahrer stieg aus seinem Auto und gab der Solingerin zu verstehen, dass sie die Polizei nicht zu verständigen brauche. Dann setzte er sich wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Höhscheid davon. Der Fahrer war circa 70 Jahre alt und hatte graue Haare. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise: Tel. 02 02 / 284-0.