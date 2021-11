Prozess in Hagen : „Lauf, Patti, lauf!“ – Polizistinnen ließen Kollegen im Kugelhagel zurück

Die angeklagten Polizistinnen im Gerichtssaal in Hagen vor Richterin Anna Walther. Foto: dpa/Bernd Thissen

Hagen Zwei Polizistinnen sehen, wie ein Kollege in einer Schießerei zu Boden geht – statt ihm zu Hilfe zu eilen, ergreifen sie die Flucht. Nun wurden sie dafür in Hagen verurteilt.

Wie groß darf die Angst zweier Polizistinnen sein, wenn sie in einen Einsatz geraten, in dem Schüsse fallen? 21 Schüsse innerhalb von 20 Sekunden. Ein Feuergefecht, mitten in der Nacht in einem Gewerbegebiet in Gevelsberg. Was müssen sie tun, wenn sie sehen, dass einer ihrer Kollegen schließlich getroffen zu Boden geht? Was auch immer sie tun, eins dürfen sie jedenfalls nicht: weglaufen.

Die Polizeibeamtinnen Nadine A. und Patricia B., 32 und 37 Jahre alt, mussten sich am Dienstag vor dem Amtsgericht Schwelm verantworten, weil sie Anfang Mai vergangenen Jahres vom Einsatzort geflohen sind, statt zwei Kollegen zu Hilfe zu eilen. Verhandelt wurde im Justizzentrum Hagen, der Vorwurf: Versuchte Körperverletzung durch Unterlassen. Nadine A. und Patricia B. von der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr kamen in jener Nacht um 23.47 Uhr zufällig mit ihrem Streifenwagen, einem Kastenwagen, an einer Kontrollstelle vorbei. Zwei Kollegen überprüften dort einen BMW-Fahrer. Die Beamtinnen stoppten ihren Wagen etwa 20 Meter weiter, einer der Kollege hatte ihnen per Handzeichen zu verstehen gegeben, dass sie langsam fahren sollen.

Wie sich damals herausstellte, lag ein Haftbefehl gegen den BMW-Fahrer vor, aus der Routinekontrolle sollte eine Festnahme werden. Doch der zugekokste Dealer schnappte sich eine Pistole unter seinem Fahrersitz und eröffnete das Feuer auf die Polizisten. Nadine A. war laut Anklage zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Bulli gestiegen und auf dem Weg zu den Kollegen.

„Ich hab einen ersten lauten Knall gehört, das war für mich sofort als Schussgeräusch zu erkennen“, sagt sie. Sie sei instinktiv stehengeblieben. „Es war dunkel, dann brach die Hölle los, ein Schuss fiel nach dem anderen, durch das Echo klang es nach noch mehr Schüssen“, sagt sie. Sie habe geglaubt, in einen Hinterhalt geraten zu sein. „Mir war klar, wir brauchen dringend Unterstützung, dem sind wir beide allein nicht gewachsen“, sagt sie über sich und ihre Kollegin, die noch im Bulli saß. „Es knallte die ganze Zeit und klang so, als würde es immer näherkommen.“

Ihre Kollegin Patricia B. sagt: „Sie rief mir zu: Lauf, Patti, lauf!“ Sie seien dann gelaufen, weg vom Einsatzort. „Ich dachte, jeden Moment trifft mich eine Kugel“, sagt B. Das Sprechen fällt ihr schwer im Gerichtssaal. „Es ist alles andere als einfach für mich, hier zu sitzen“, sagt sie. „Niemand kann die Todesangst nachvollziehen, die wir hatten.“

Die beiden Frauen stoppten einen entgegenkommenden Kleinwagen und stiegen ein. Im Auto saß eine Altenpflegerin, die gerade vom Dienst kam. In ihrer Panik hatten die Polizistinnen ihre Funkgeräte und ihre Maschinenpistolen im Streifenwagen gelassen. Erst später entdeckte Patricia B. ihr Handy, das sie doch in der Hosentasche hatte. Inzwischen hatte ihre Kollegin die Leitstelle über das Handy der völlig überrumpelten Altenpflegerin angerufen. Die Polizistinnen fuhren mit der Frau weiter vom Tatort weg und kehrten erst zurück, als ein Beamter auf der Leitstelle sie dazu aufforderte. „Ich habe mich an diesem Tag instinktiv aus der Gefahr entfernt“, sagt Patricia B. Erst später in jener Nacht habe sie wieder „als Polizistin agieren können“.

Der 30 Jahre alte Kollege, der damals getroffen wurde, hatte Glück: Seine schusssichere Weste verhinderte Schlimmeres. Ein Projektil traf ihn im unteren Rippenbereich, blieb aber in der Weste stecken. Nach einer Nacht konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Er mache den Kolleginnen keinen Vorwurf, sagt er im Zeugenstand. „Es tut mir ziemlich leid, dass wir jetzt hier sitzen, da der Sachverhalt den komplett gleichen Verlauf genommen hätte – auch wenn sie eingegriffen hätten.“ Sein Kollege ergänzt: „Wenn die Kolleginnen aus der Entfernung geschossen hätten, wäre die Gefahr viel zu groß gewesen, dass sie einen von uns treffen.“

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. „Ihnen war klar, dass eine Gefahr für Leib und Leben ihrer Kollegen bestand“, sagt der Staatsanwalt zu den Angeklagten. „Aber sie haben sie ihrem Schicksal überlassen nach dem Motto: Besser die als ich.“ Die Gefahr sei für die Beamtinnen „beherrschbar“ gewesen, da sie schusssichere Westen, Waffen mit vollen Magazinen und den Bulli als Deckung gehabt hätten. „Sie haben sich einen Beruf ausgesucht, in dem sie für vergleichbare Situationen ausgebildet wurden.“ Er fordert je ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Dem folgt die Amtsrichterin in ihrem Urteil. „Sie wussten zwar nicht, wie viele Angreifer es gibt, Sie wussten doch aber auch nicht, wie es den beiden Kollegen ergeht“, sagt sie. Aus diesem Grund hätten die Beamtinnen irgendetwas tun müssen. „Einen Warnschuss abgeben oder Verstärkung über Funk anfordern“, sagt sie. Irgendetwas – außer Weglaufen.