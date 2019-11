Einsatz in Essen : 27-Jähriger will Wohnung der Eltern nicht verlassen und verletzt vier Polizeibeamte

27-Jähriger will Wohnung der Eltern nicht verlassen und verletzt vier Polizeibeamte

Einsatz in Essen

Essen Weil ihr Sohn aggressives Verhalten zeigte, riefen die Eltern bei der Polizei in Essen an. Bei dem Versuch, ihn aus der Wohnung zu führen, wurden jedoch mehrere Beamten verletzt.

Am Samstag wurden bei einem Polizeieinsatz in der Kerckhoffstraße vier Polizeibeamte verletzt. Gegen 17.55 Uhr alarmierte ein Ehepaar (51 und 60 Jahre alt) die Polizei, weil der 27-jährige Sohn aggressiv sei und sich weigere, deren Wohnung zu verlassen. Auch als die Polizisten den Mann aufforderten die Wohnung zu verlassen, weigerte er sich und wehrte sich gegen den Versuch, ihn am Arm zu fassen und aus der Wohnung zu führen.