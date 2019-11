Frost und Glätte erwartet : Wechselhaftes Wetter in NRW - es könnte schneien

Wechselhaftes Wetter in NRW - es könnte schneien

Essen In Süddeutschland ist der erste Schnee gefallen, nun könnte es auch in Nordrhein-Westfalen schneien. Nach dem Wochenende wird es frostig.

Wechselhaftes Wetter und vereinzelte Schneefälle in den Höhenlagen erwarten Nordrhein-Westfalen in der kommenden Woche. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Sonntag in ganz NRW noch recht sonnig mit Höchsttemperaturen von neun Grad.