Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach : Polizei nimmt siebten Verdächtigen fest

Köln In Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall in Bergisch Gladbach hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 57-jährigen Mann aus Alsdorf bei Aachen.

Der 57-Jährige sei wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern am Freitag festgenommen worden und befinde sich nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in Köln am Samstag mit. Die Durchsuchung seines Hauses in Alsdorf werde mehrere Tage in Anspruch nehmen. Weitere Angaben wollten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst wegen der andauernden Ermittlungen nicht machen.