15-Jährige wegen Mordes in U-Haft : Experten warnen vor voreiligen Schlüssen

15-Jährige wegen Mordes in U-Haft

Detmold Nach der Tötung eines Dreijährigen in Detmold warnen Experten vor vorschnellen Schlüssen. Die 15-jährige Halbschwester sitzt wegen Mordes in Untersuchungshaft.

Im Fall einer 15-Jährigen, die ihren schlafenden Halbbruder mit 28 Messerstichen ermordet haben soll, warnen Experten vor vorschnellen Schlüssen. Dass jemand seine Wut nicht unter Kontrolle habe, liege immer an einem Mix an Gründen, sagt etwa Mareike Schüler-Springorum, Ärztliche Direktorin des LWL-Therapiezentrums für Forensische Psychiatrie Marsberg in Nordrhein-Westfalen. „Das ist ein komplexes Zusammenspiel.“