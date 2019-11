Mordkommission ermittelt : Spaziergänger finden Leiche in einem Waldstück in Essen

Spaziergänger finden Leiche in einem Waldstück in Essen

Essen Bei dem Toten in einem Waldstück handelt es sich um einen Mann aus Gelsenkirchen. Spaziergänger hatten ihn am Samstagnachmittag entdeckt.

Am Samstag gegen 17.10 Uhr, entdeckten Spaziergänger in einem Waldstück an der Von-der-Vogelweide-Straße einen männlichen Leichnam, das teilte die Polizei Essen mit. Die Polizei sperrte den Fundort ab und richtete eine Mordkommission ein. Este Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Toten um einen 54-jährigen Mann aus Gelsenkirchen handelt. Der Leichnam wies eine Stichverletzung auf. Die Obduktion ergab Hinweise auf eine Selbsttötung. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.