Proteste in Bielefeld : 10.000 Menschen zeigen Flagge gegen Neonazi-Demo

Bielefeld Ausgerechnet am Jahrestag des nationalsozialistischen Novemberpogroms sind Neonazis zu Ehren einer Holocaust-Leugnerin aufmarschiert. In Bielefeld trafen sie auf tausende Demokraten, die gegen Faschismus auf die Straße gingen.

NRW-Landtagspräsident André Kuper nahm an der Gegendemo teil. Auf dem Bielefelder Jahnplatz unterstrich er die Bedeutung der Proteste: „Die große Mehrheit unserer Gesellschaft und die Mehrheit der Vertreter der Parteien und Verbände in unserem Land, und alle, die heute hier sind, wissen: Der 9. November ist der Tag der Wiedervereinigung und der Tag, an dem unser ganzes Land fassungslos und beschämt an die Verbrechen der Nazis erinnert“, sagte er laut Redemanuskript. „Deshalb stehen wir heute an der Seite der jüdischen Bürgerinnen und Bürger - und nicht an der Seite derer, für die die nationalsozialistischen Verbrechen vielleicht ein ’Vogelschiss' sind oder die sie gleich komplett leugnen.“