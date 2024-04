Freude in Essen Galeria-Investor gefunden – Städtetag NRW erleichtert

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC und dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz die Kette übernehmen will. Nach Informationen der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ will das Konsortium „mehr als 70“ der 92 Filialen erhalten. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete ebenfalls von „gut 70“ Filialen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 12 800 Menschen.