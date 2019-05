Proteste in Düren : Polizei räumt von Tierschützern besetzten Schlachthof

Düren Die seit Sonntagabend andauernde Besetzung des Schlachthofs wurde nun beendet. 32 Menschen wurden vorläufig in Gewahrsam genommen. Sie protesierten gegen Massentierhaltung-

Für die Personen, die sich seit dem Sonntagabend auf dem Dach sowie an einer Zufahrtsrampe aufhielten und sich zum Teil in sogenannten "Lock ons" festgekettet hatten, habe während der Einsatzdauer die Möglichkeit bestanden, das Gelände freiwillig zu verlassen. Dies sei laut Polizeiangaben nicht geschehen, so dass die Einsatzkräfte der Polizei einschreiten mussten. Personen wurden aus ihren "Lock ons" gelöst und mit Hilfe eines Hubsteigers vom Dach hinunter gebracht. Sie wurden in Gewahrsam genommen und zum Polizeipräsidium nach Aachen gebracht. Dort wurden die Personalien festgestellt. Zwei Jugendliche wurden dem Jugendamt übergeben.