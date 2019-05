Protest gegen Massentierhaltung : Tierschützer besetzen Schlachthof in Düren

Düren In der Nacht zu Montag hat eine Gruppe von rund 30 Personen einen Schlachthof in Düren besetzt. Sie blockierten die Zufahrt und kletterten aufs Dach. Einige sollen sich laut Polizei auch angekettet haben.

Tierrechtsaktivisten haben am Montag den Schlachthof von Düren bei Aachen besetzt und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Rund 30 Aktivisten seien an der Besetzung beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag: „Hier geht es um Tierschutz. Es handelt sich um Tierrechtsaktivisten“, sagte die Sprecherin. Vier Aktivisten, die sich inzwischen freiwillig wegbewegt hätten, seien in Gewahrsam genommen worden. Die Identität der Frauen konnte bislang nicht zweifelsfrei festgestellt werden, da sie keine Angaben zu ihrer Identität machten und eine Identifizierung aufgrund von Manipulation an den Fingerkuppen nicht möglich war.