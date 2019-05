Die Natur freut sich : Auch in den kommenden Tagen fällt immer wieder Regen

Düsseldorf Für Natur und Landwirtschaft sind das gute Nachrichten – und damit für uns alle: Auch in den kommenden Tagen wird das Wetter wenig frühlingshaft. Es bleibt kühl und regnerisch.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, kann es in der kommenden Nacht sogar noch frostig werden. „Schneien wird es aber wohl nicht mehr“, sagte eine Meteorologin. Am Montag liegen die Temperaturen bei 8 Grad im Bergland und 12 Grad im Rheinland. Am Vormittag ist zunächst im Münsterland mit leichten Schauern zu rechnen, am Nachmittag dann auch im Rest von NRW.