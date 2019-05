Nach Fund einer Speicherkarte : 57-Jähriger wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch in U-Haft

Bielefeld Nach dem Fund einer Speicherkarte mit Szenen sexuellen Kindesmissbrauchs hat die Polizei in Ostwestfalen einen Mann festgenommen. Er soll mehrere Kinder schwer missbraucht haben.

Der 57-Jährige sitze seit Samstag wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld am Montag mit. Gegen den Beschuldigten liefen demnach bereits Ermittlungen wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften.

Über eine verlorene Speicherkarte mit Aufnahmen, die den Mann beim Missbrauch eines Kindes zeigen sollen, war die Polizei ihm auf die Spur gekommen. Der Datenträger war in einer zurückgelassenen Tasche in einem Wald bei Halle in Westfalen gefunden worden. Per Foto suchte die Polizei daraufhin öffentlich nach dem Mann. Ein Zeugenhinweis habe bereits am Freitag zur Festnahme des Beschuldigten in einer Wohnung in Bielefeld geführt. Die Ermittlungen dauern an.