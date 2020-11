Schule in der Pandemie : Herne beschließt gestaffelten Unterrichtsbeginn

Je nach Schulform soll der Unterricht in Herne zu unterschiedlichen Uhrzeiten beginnen. Damit will die Stadt das Aufkommen auf den Schulwegen entzerren. Foto: dpa/Uli Deck

Herne Nachdem das NRW-Bildungsministerium den Schulplänen der Stadt Solingen eine Absage erteilt hat, gibt es nun einen neuen Vorstoß in Herne. Die Verwaltung plant dort, den Unterricht künftig nach Schulformen gestaffelt beginnen zu lassen.

In der Stadt Herne beginnt in den Klassen fünf bis zehn der Unterricht vom 16. November an zu unterschiedlichen Zeiten. Dies hat der Krisenstab am Donnerstag beschlossen. Je nach Schulform ist ein Beginn zwischen 7.45 Uhr und 8.45 Uhr geplant. Die Schulaufsicht der Bezirksregierung in Arnsberg habe die Entwicklung des Konzepts wohlwollend unterstützt, teilte die Stadt mit. „Alle Beteiligten hoffen, so einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten zu können.“