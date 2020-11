Fakten zum Nebel : Warum es morgens aktuell häufig neblig ist – und was Autofahrer beachten sollten

Düsseldorf In diesen Tagen zeigt sich der Herbst gerade morgens von seiner nebligen Seite. Wie kommt es zu dem Wetterphänomen? Wie sind die Aussichten für die nächsten Tage? Und was müssen Verkehrsteilnehmer beachten? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Verschiedene Faktoren begünstigen die Entstehung von Nebel, erklärt David Bötzel, Meterologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Nordhrein-Westfalen. Dazu gehöre eine Hochdrucklage, wenig Wind, keine Bewölkung und Feuchtigkeit in Bodennähe. „Aktuell liegen wir im Einfluss einer Hochdruckzone, die von den britischen Inseln in Richtung Festland-Europa zieht und auch die restlichen Umstände stimmen“, sagt Bötzel mit Blick auf die Wetterlage. Er weist darauf hin, dass man auf Satellitenbildern sehen könne, dass sich gerade in Flusstälern der Nebel aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit besonders lange und zäh halten könne.