Oberverwaltungsgericht in Münster : Verdi klagt gegen verkaufsoffene Sonntage in der Weihnachtszeit

Wenn es nach Verdi geht, wird es an den Adventssonntagen in diesem Jahr nicht so voll wie auf diesem Bild. Foto: Anne Orthen (ort)

Münster Die Gewerkschaft Verdi zieht vor das Oberverwaltungsgericht, um die in der aktuellen Corona-Schutzverordnung genehmigten verkaufsoffenen Sonntage in der Weihnachtszeit verbieten zu lassen. Der Handelsverband reagiert enttäuscht.

Die Gewerkschaft Verdi geht gerichtlich gegen die in NRW geplanten Sonntagsöffnungen an den vier Adventssonntagen und am ersten Januarwochenende 2021 vor. Am Donnerstag reichte die Gewerkschaft einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht NRW in Münster ein. Er richtet sich gegen die in der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW genehmigten fünf verkaufsoffenen Sonntage im Einzelhandel. Das Gericht bestätigte den Eingang der Klage. Wann darüber entschieden wird, stand noch nicht fest.