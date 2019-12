Kaufhaus in Bochum : Feuerwehr befreit Kleinkind aus Rolltreppe

Bochum In Bochum waren Feuerwehrkräfte vom Weihnachtsmarkt rechtzeitig zur Stelle, um ein kleines Kind aus einer Rolltreppe zu befreien. Das Mädchen steckte mit dem Fuß fest.

Am späten Montagabend um 18.35 Uhr geriet ein Kleinkind laut Feuerwehr mit dem Fuß in eine Rolltreppe im ersten Obergeschoss eines Kaufhauses an der Kortumstraße in Bochum. Das kleine Mädchen konnte sich nicht eigenständig aus seiner Lage befreien, sodass Mitarbeiter des Kaufhauses umgehend die Feuerwehr alarmierten.