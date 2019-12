Kostenpflichtiger Inhalt: Straßenmusiker und Obdachlose in NRW : Nur Bares ist Wahres

fiftyfifty Verkäufer mit tauschen ihr Münzgeld gegen Zeitschriften Foto: Anne Orthen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Bargeld verschwindet. Sowohl Obdachlose in Schweden sind daher mit Kartengeräten ausgestattet als auch Straßenmusiker in England. In NRW hingegen kommt bargeldloses Bezahlen auf der Straße nicht an.